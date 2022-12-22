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Otomobilden çıkan göçmenleri saya saya bitiremediler 

Kars’ta bir otomobile balık gibi istiflenen 14 düzensiz göçmen, jandarmaya takıldı. Araç içerisinden ve bagajdan çıkarılan düzensiz göçmenler kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:11
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Kars'ta otomobilden çıkan göçmenleri saya saya bitiremediler 

Otomobilden çıkan göçmenleri saya saya bitiremediler 
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İHA'nın haberine göre, Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içerisinde 14 düzensiz göçmen ve organizatörleri olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

Araçta yapılan detaylı aramada, 6 gram uyuşturucu ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Yurda kaçak yollardan geçtiği anlaşılan düzensiz göçmenler, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine, organizatörleri olduğu tespit edilen şüpheli ise adli makamlara teslim edildi.

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22.12.2022 13:33
Organizatörler para için ülkesini satanlar  
 
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