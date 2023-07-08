Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ta Sarıkamış ilçe merkezinde yaklaşık 10 dakika yağan sağanak yerini doluya bıraktı, caddelerde su birikintileri oluştu.

İstiklal Mahallesi'nde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, çocuk parkıyla birlikte her tarafı beyaza bürüdü.

Çocuklar yağan doluyla oyun oynarken, bazı vatandaşlar da arabalarını üzerine battaniye sararak korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Muhammed Arslan, havanın birden karardığını belirterek, "Şiddetli yağmurun ardından ceviz büyülüğünde dolu yağdı. İnsanlar araçlarını aldı kaçtı. Hasar var mı, yok mu bilmiyorum." dedi.

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