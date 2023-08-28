Kars'ta sahte içki operasyonu

Kars’ta KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kars'ta sahte içki operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince sahte ve kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik il genelinde çalışma yapıldı.

KOM ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kaçak içki yaptığı tespit edilen şüpheli G.O. ait ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda G.O. gözaltına alınırken, G.O’nun ikametgâhında yapılan aramada, 12 şişe halinde toplam 6 litre sahte alkollü içki, 12 şişe halinde toplam 60 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan G.O. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

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