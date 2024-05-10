Kars'ta trafik kazası

Kars’ın Kağızman'da Yankıpınar köyünden şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü A.T. olay yerinde vefat ederken, kamyonette yolcu olarak bulunan E.Ö. ise yaralandı. Sağlık personelleri yaralı E.Ö.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sonrasında ise yaralı Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden A.T.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.