Kars’taki Konak Oteli’nde can pazarı: Mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Kars'ta Faikbey Caddesi'ndeki Konak Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangında büyük panik yaşandı. Yangın, bilinmeyen bir sebeple başlayarak hızla diğer katlara yayıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve otel odalarında mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanlar arasında yabancı uyruklu vatandaşlar da bulunuyor. Çok sayıda ambulans olay yerine sevk edilerek yaralılar hastanelere taşındı. Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

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Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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