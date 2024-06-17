Kartal’da çatı katında korkutan yangın

Tılsım Sokak’taki beş katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükseldi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Saat 20.30 sularında başlayan yangın, çevre sakinlerinin dikkati sayesinde büyümeden engellendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren mücadelesi sonucu yangın tamamen söndürülürken, polis yangının çıkış nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

Olay esnasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, mahalleli Selami Tatar yaşananları şöyle aktardı: “Balkonda otururken çatıdan alevlerin yükseldiğini fark ettim ve hemen itfaiyeyi aradım. Neyse ki zamanında müdahale edildi ve can kaybımız olmadı.”