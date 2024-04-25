Kartal'da feci kaza: Hafriyat kamyonu dorsesi altında kalan işçi hayatını kaybetti!

24 ABB 516 plakalı hafriyat kamyonu, yükünü boşaltırken dorsesinin yan yattığı ve altında kalan Sait Ceylancı isimli işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayı fark edenler durumu polis, itfaiye ve ambulansa bildirdi. Olay yerine gelen ilk ekipler, dorsesinin altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İlk olarak arkadaşlarının yardımıyla kurtarılmaya çalışılan işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dorsesinin altından çıkarıldı. Fakat Ceylancı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği teyit edildi.

Ceylancı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZAYA ŞAHİT OLAN İŞÇİDEN AÇIKLAMA:

Kazayı gören işçilerden biri, olayı şöyle anlattı: "Karşıdaki inşaatta çalışıyorduk. Ses geldi, devrilmesi ile birlikte koştuk müdahale etmeye çalıştık. Ellerimizle kazmaya başladık, sonra yerini tespit ettik. İçeride kimse var mı diye bağırdık ses gelmeyince, içeride kaldığını tahmin ettik. Eller ile kazıdık sonra kazma kürekler geldi. İlk etapta nefes alıp almadığını kontrol ettik. Üstünde çok ağır yükler vardı. Konteyner içinde uyuyordu ya da uyumuyordu o şekilde üzerine devrildiği için yatak halinde üzerinde ezilmişti."