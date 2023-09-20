Kartal’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isterken öldü

İstanbul Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Hanifi Aslan, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: DHA
Kartal’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isterken öldü

İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu'nda kaza meydana geldi. Kaza, saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu, Yeni Soğanlık mevkii, Kadıköy istikametinde gerçekleşti.

İddiaya göre, Yavuz Altuğ'un kullandığı 34 LG 8330 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki Hanifi Aslan'a çarptı.

87bcdfb197aff169aa11afb6f2d907e2.jpgKazanın şiddetiyle Aslan yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yolun ortasında hareketsiz olarak yatan Hanifi Aslan'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Aslan'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

48fbd0de0e06526cf042a5783b820646.jpgKazaya karışan araç sürücüsü Yavuz Altuğ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin ve aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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