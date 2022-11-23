Kartal'da tiyatroyla dolu hafta sonu

Haftanın ilk tiyatro etkinliği cuma akşamı Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Nazım Hikmet'in Şeyh Bedreddin Destanı epik bir anlatımla seyirci karşısına çıktı.

Tuncel Kurtiz'in 1992 yılında 'Günümüz İçin Bir Ayin' başlığıyla sergilediği eser, yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlenen İlkay Akdağlı tarafından sahnelendi. Müzikal bir gösteri eşliğinde izleyiciyle buluşan oyunda şiirler, türküler ve ağıtlar aynı sahnede buluştu.

Cumartesi günü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Kartallı tiyatroseverler Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı ve Ahmet Burak Bacınoğlu'nun hem yönettiği hem de oyuncular arasında olduğu oyun izleyicileri kahkahaya boğdu. İyi Kötü Çirkin isimli tiyatroda ünlü isimler Ersin Korkut, Hakan Bulut, Eray Yasin Işık ve Ahmet Burak Bacınoğlu trajikomik bir olay örgüsünü başarıyla sahneledi. Hafta sonunun son oyunu ünlü oyuncuların sahne aldığı 'Hırsız' oldu. Kartal Belediyesi Hürriyet Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Kartallılar yoğun ilgi gösterdi.