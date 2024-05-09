Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: AA
Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
Kartal'da üç otomobilin karıştığı kaza trafik kazası sonucu bir kişi yaralanırken, yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kartal , Cengiz Topel Işıklı Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

Spor Caddesi'nde ilerleyen Metin T. yönetimindeki 34 DTK 18 plakalı kamyonet, kavşaktaki 34 DK 6262 plakalı hafif ticari araç ile sürücü kursuna ait 34 RY 8470 plakalı eğitim aracına çarptı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada, eğitim aracındaki Z.D. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANAYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, caddede kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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