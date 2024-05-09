Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

Kartal , Cengiz Topel Işıklı Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.
Spor Caddesi'nde ilerleyen Metin T. yönetimindeki 34 DTK 18 plakalı kamyonet, kavşaktaki 34 DK 6262 plakalı hafif ticari araç ile sürücü kursuna ait 34 RY 8470 plakalı eğitim aracına çarptı.
Kamyonet, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada, eğitim aracındaki Z.D. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANAYE KALDIRILDI
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken, caddede kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.