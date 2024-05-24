Kartlı ödemelerin tutarı nisanda 1,1 trilyon lira oldu

Bankalararası Kart Merkezi, nisan ayına yönelik kartlı ödeme verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, nisan itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 122,1 milyon, banka kartı sayısı 190,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,7 milyon olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 21 artış görüldü. Toplam kart sayısı ise yüzde 13 artarak 406,4 milyonu gördü.

Kartlı ödemelerin 930,4 milyar TL’yle kredi kartlarıyla yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan ödemelerin toplam tutarı, 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 107 artışla 1 trilyon 127,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Kartlı ödemelerin 930,4 milyar TL’si kredi kartlarıyla, 175,8 milyar TL’si banka kartlarıyla, 21,6 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleşti.

Ödeme tutarlarında yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 120, banka kartlarında yüzde 56, ön ödemeli kartlarda yüzde 130 artış görüldü.

İnternetten kartla yapılan ödemelerin tutarı 306,5 milyar TL’yi gördü

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan ödemelerin toplam sayısı, 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 25 artışla 1,46 milyarı gördü.

Kartlı ödemelerin 823,6 milyonunda kredi kartları, 535,6 milyonunda banka kartları, 104,3 milyonunda ön ödemeli kartlar kullanılırken artış oranı sırasıyla yüzde 28, yüzde 19 ve yüzde 43 olarak gerçekleşti.