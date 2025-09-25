Kaşıkla tüketin, fit kalın! İştahı frenleyen, kilo eriten besinler!

Uzmanlar, iştahı frenleyen ve kilo eriten besinlerin sırlarını paylaştı. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, doğal gıdaların obeziteyle mücadelede etkili rol oynadığını kanıtladı. Özellikle lif ve protein zengini yiyecekler, tokluk hissini uzatarak kalori tüketimini azalttı.

Amerikan Diyetisyenler Derneği sözcüsü Dawn Jackson Blatner, "Yüksek lif, su ve yağsız protein içeren besinler, diyet yapanların hayali olan üçlüdür" diye ifade etti. Bu kombinasyonun, daha az kaloriyle daha uzun süre tok kalmayı sağladığını vurguladı. Blatner, her öğünde en az bir lifli gıdanın yer almasını tavsiye etti; böylece açlık krizlerinin önlendiğini belirtti.

Purdue Üniversitesi beslenme profesörü Wayne Campbell ise, "Yumurta gibi yağsız protein kaynakları, tokluğu artırır ve kilo kaybını destekler" şeklinde konuştu. 2007'de Experimental Biology toplantısında sunulan bir çalışmada, kahvaltıda yumurta yiyenlerin yüzde 65 daha fazla kilo verdiğini ve %16 daha fazla yağ kaybettiğini aktardı.

Yemeklerin kahramanı Karabiber nasıl kullanılmalı?

Campbell, günlük kalorilerin yüzde 30'unun proteinden gelmesini önerdi; bu sayede kas kaybının da engellendiğini ekledi. İsveç Lund Üniversitesi iştah kontrolü profesörü Charlotte Erlanson-Albertsson, ıspanak yapraklarındaki tylakoidlerin tatlı ve atıştırma isteğini bastırdığını belirtti. 2017'de yapılan bir araştırmada, yüksek yağlı öğünlere tylakoid eklenmesinin tokluk hormonu CCK'yi artırdığını ve açlık hormonu ghrelini azalttığını ifade etti.

Erlanson-Albertsson, bu bileşiğin, karbonhidratlı yemeklerde benzer etki gösterdiğini ve düzenli tüketimle tatlı krizlerini yüzde 20 azalttığını vurguladı.

Bilimsel araştırmalar da bu görüşleri destekledi. Healthline'da yayınlanan 2014 tarihli bir meta-analizde, yeşil çayın EGCG bileşiğinin serotonin seviyelerini yükselterek iştahı bastırdığı ve 12 haftada vücut yağını yüzde 5 azalttığı tespit edildi. Katılımcılar, günde 100-460 mg EGCG ile kilo kaybının hızlandığını rapor etti.

Benzer şekilde, 2017'de Experimental Biology dergisinde yer alan bir çalışmada, kahvaltıda yumurta tüketen grubun 8 haftada yüzde 65 daha fazla kilo verdiği gözlendi; bu, proteinin ghrelin hormonunu baskıladığına bağlandı.

Başka bir araştırma, kırmızı biberdeki kapsaisin'in öğle yemeği öncesi iştahı azalttığını gösterdi. CNN'de aktarılan 2017 tarihli bir deneyde, biberli kahvaltı yapanların öğle yemeğinde yüzde 10 daha az kalori aldığı belirlendi; bu, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdı.

SATIN (Satiety Innovation) çalışması ise, iştah baskılayıcı gıdaların kilo korumasında kritik rol oynadığını kanıtladı. 2020'de Proceedings of the Nutrition Society'de yayınlanan verilere göre, düşük iştah skorları, 12 haftalık bakım döneminde yüzde 8'lik kilo kaybını sürdürdü. Fenugreek tohumları da dikkat çekti.

İlikli kemik suyunun şaşırtan faydaları ortaya çıktı

Verywell Health'te yer alan 2023 incelemesinde, bu tohumların çözünür lifi sayesinde mide boşalmasını yavaşlattığı ve obez bireylerde kilo kaybını kolaylaştırdığı bulundu.

Katılımcılar, fenugreek çayı içtikten sonra tokluk hissinin yüzde 22 arttığını bildirdi. Bu besinler, dengeli beslenme ve egzersizle birleştiğinde kalıcı sonuçlar verdi.

Hafızayı çelik gibi yapan 4 besin! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Masum görüntünün ardındaki kirli gerçek: Buz