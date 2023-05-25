Kasıkotu kasık şişmelerine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kasıkotunun faydaları dikkat çekti.

Birçok sağlık sorununa şifa olan kasıkotunun insanların korkulu rüyası kasık şişmelerine de iyi gelmesi dikkat çekti.

KASIK ŞİŞMELERİ NEDEN OLUR?

Kasık şişmesi, kasık bölgesinde sıvı birikmesinin veya iltihaplanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kasık bölgesi, temelde karnınızın bittiği ve bacaklarınızın başladığı bölgedir. Kasık bölgesi; üst iç uyluğunuzun yanı sıra bacaklarınızın gövdenize bağlandığı ön bölgeyi içermektedir. Kasıkta ağrılı veya ağrısız şişlik, sert veya dokunulduğunda yumuşak bir yumru olarak görünebilir ve oldukça hassas olabilir. Erkeklerde kasık şişmesi, skrotumun (penisin altında yer alan, testisleri içinde bulunduran yapı) veya içindeki testislerin şişmesinin de bir işaret edebilir.

NASIL KULLANILIR?

Kasıkotundan iki kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 10-15 dakika demlenmesi beklenir.

Bunun için bitkinin taze topraküstü kesimleri ezilerek bir yara lapası hazırlanır ve yaralara dıştan uygulanır.

UYARI: Kasıkotu asla kaynatılmamalıdır, şayet kaynatılır (dekokt) ise birleşimindeki eteryağ türevlerini kaybeder.