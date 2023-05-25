Kasıkotu yaralara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kasıkotunun faydaları dikkat çekti.

Kasıkotu, yaraları temizler ve iyileştirir.

YARA NEDİR?

Yara kısaca doku bütünlüğünün bozulması olarak tarif edilir. Yaralanmaya yol açan birçok faktör bulunur: batıcı, kesici, delici aletler fiziksel yolla yara oluşturur. Aşırı sıcak (yanık, haşlanma) veya aşırı soğuk (donuk) yara çeşitleri oluşmasına neden olabilir.

NASIL KULLANILIR?

Kasıkotundan iki kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 10-15 dakika demlenmesi beklenir.

Bunun için bitkinin taze topraküstü kesimleri ezilerek bir yara lapası hazırlanır ve yaralara dıştan uygulanır.

UYARI: Kasıkotu asla kaynatılmamalıdır, şayet kaynatılır (dekokt) ise birleşimindeki eteryağ türevlerini kaybeder.