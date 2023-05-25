Kasıkotu bademcik iltihap ve şişmelerine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kasıkotunun faydaları dikkat çekti.

Birçok sağlık sorununa şifa olan kasıkotunun insanların korkulu rüyası bademcik iltihap ve şişmelerine de iyi gelmesi dikkat çekti.

BADEMCİK ŞİŞMESİ NEDİR?

Bademcik şişmesi yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Her yaştan kişide görülebilir Bademcik şişmesi, bademcik hipertrofisi ya da tonsil hipertrofisi olarak da adlandırılır.

NASIL KULLANILIR?

Kasıkotundan iki kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynarsu ilave edilerek 10-15 dakika demlenmesi beklenir.

Bunun için bitkinin taze topraküstü kesimleri ezilerek bir yara lapası hazırlanır ve yaralara dıştan uygulanır.

UYARI: Kasıkotu asla kaynatılmamalıdır, şayet kaynatılır (dekokt) ise birleşimindeki eteryağ türevlerini kaybeder.