Kasım ayı geldi sıcaklar bitmiyor. 30 dereceye dayandı

Kuraklık ve sıcak kasım ayını da esir aldı. Meteoroloji'nin raporuna göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerinde seyredecek. Marmara'da 26 derecelere çıkan sıcaklık Akdeniz'de 30 dereceye dayandı. Yağış tahmini yokken sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Barajları tüketen sıcak ve kurak hava kasım ayında da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağış sıkıntısı çeken bazı illerde kuru toprakla dolan barajlar kullanıma kapatılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava tahmin raporuyla kötü haberi verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 7 Kasım hava durumu raporuna göre, ülkenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin (6-10 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.