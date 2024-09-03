Kasım Gülpınar'la ilgili bomba detay ortaya çıktı: Vallahi bak, şaka değil, yeminle

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, dün yayımladığı bir video mesajla Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu.

AKP'ye geçeceği yönünde uzun süredir dedikodular bulunan Gülpınar, mesajında bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Gülpınar, istifasının ardından e-devlet uygulamasına girip ilişkisini sonlandırmak istediğinde, aslında belediye başkanı seçildiği Yeniden Refah Partisi'ne hiç üye olmadığını fark etti.

"ÜYE DEĞİLMİŞİM VALLAHİ BAK"

Konuya ilişkin Saymaz'a konuşan Gülpınar "AK Parti'den istifamı e-Devlet'ten yapmıştım. Yine aynısını yapayım dedim, e-Devlete girdim. 'Hiçbir partiye üyeliğiniz bulunmamaktadır' diyor. Üye değilmişim! Vallahi bak, şaka değil, yeminle” ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH'A KURUMSAL DEĞİL ELEŞTİRİSİ

Yeniden Refah Partisi’nin bu açıdan kurumsal olmadığını söyleyen Gülpınar, "Kurumsallık açısından sadece bunu değerlendirseniz yeter. Kurumsal yapı her zaman önemli” dedi.

AKP’den ayrıldığında partide kurumsal bir yapı olduğunu savunan Gülpınar, “Eleştirdiğimiz çok konular vardı, çok sıkıntılar vardı ama kurumsal bir yapısı vardı" diye konuştu.

AKP'ye katılacağı konuşuluyordu. Gülpınar, İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek