Kasırgada üzerine ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti

Myanmar ve Bangladeş’te etkili olan Mocha Kasırgası'nda 1 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kasırgada üzerine ağaç devrilen çocuk hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre, Myanmar ve Bangladeş’in kıyı kesimlerinde Mocha Kasırgası etkili oldu. Yerel saatle 13.00’de başlayan kasırga bölgede şiddetli yağış ve sele neden oldu. Myanmar’ın Arakan eyaletinde 14 yaşındaki bir çocuk üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Yardım Ofisi’nden yapılan açıklamada, fırtına öncesi Arakan eyaletindeki en az 100 bin kişinin güvenli bölgelere taşındığı belirtildi. Afet Yardım yetkilisi Mijanur Rahman, Bangladeş’te yaklaşık 300 bin kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştiğini söyledi.

Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nin başkenti Sittwe’deki kurtarma ekibi, bölgede elektrik ve internet bağlantılarının kesintiye uğradığını, dalgaların sular altında kalan sokaklara enkaz taşıdığını ve suların hızla yükseldiğini bildirdi. Yardım görevlileri, kasırga nedeniyle sahil kasabası Cox's Bazar'daki kamplarda yaşayan aralarında yarım milyon çocuğun olduğu 1 milyondan fazla Rohingya mültecisinin maruz kalacağı riskten endişe duyduklarını ifade ettiler.

BM Yardım Ofisi, Arakan ve kuzeybatıda yaklaşık 6 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Öte yandan Bangladeş hükümetinden bugün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan uyarısı yapıldı.

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