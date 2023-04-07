Kasko fiyatları neden yükseldi?

Bir noktadan diğerine hızlı bir şekilde gitmemizi sağlayan araçlar aynı zamanda çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirirler. Her ne kadar kara taşıtları hayatımızı pek çok noktada kolaylaştırıyor olsa da bu taşıtlarla kazalar gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra bu araçlar yanabilir veya aracın çalınması gibi durumlara bağlı olarak maddi kayıplar ortaya çıkabilir. Bu tip pek çok soruna karşı bir güvence olarak yaptırılan kasko sigortası özellikle son dönemlerde adeta cep yakar duruma geldi. Peki kasko fiyatları ne tür sebeplerden dolayı yükseldi? Daha uygun fiyata kasko yaptırmak için ne yapılabilir? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Kasko neden yaptırılır?

Motorlu araçlar kullanırken güvenlik hiç şüphesiz en önemli konular arasında yer alır. Zira motorlu araçlarla çok tehlikeli kazalar yapılabilir. Ayrıca motorlu taşıtlarda güvenlik açısından sorun teşkil eden durumlar arasında yangın gibi sorunlar da bulunabilir. Bu tip çeşitli olumsuz durumların ortaya çıkarabileceği maddi zarara karşı bir önlem olarak kasko yaptırılabilir. Ülkemizde kara yoluna çıkan tüm motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasının aksine kasko sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılır. Ancak kaza, yangın ve hırsızlık gibi durumlarda araç için maddi bir güvence olmasından dolayı çok sayıda kişi tarafından tercih edilen bir sigortadır.

Kasko fiyatları neye göre belirlenir?

Sigorta yaptırırken sigortanın poliçe kapsamının yanı sıra bir diğer önemli konu da sigortanın fiyatı olabilir. İsteğe bağlı bir sigorta olsa da her yıl yenilendiği için kasko sigortası yaptırırken fiyatlara dikkat etmek istenebilir. Kasko fiyatları belirlenirken birçok farklı faktör hesaba katılmaktadır. Öncelikle bu sigorta için fiyatlar belirlenirken sigortalanacak aracın türü, markası, modeli ve üretim yılı gibi etkenler göz önünde bulundurulur. Bunun yanı sıra sigortayı yaptıracak kişinin yaşı, mesleği, kaç yıldır ehliyet sahibi olduğu ve aracın hangi şehirde kullanıldığı gibi unsurlar da bu sigortada fiyatı etkiler. Son olarak, kaskoya eklenen ek teminatlar ve hasarsızlık indirimi de kaskonun fiyatını etkileyen faktörler arasında yer alır. Ayrıca kasko değeri hesaplama yaparak da aracınızın değeri hakkında fikir edinebilirsiniz.

Kasko fiyatları arttı mı?

Zorunlu olmamasına rağmen belirli durumlara karşı sunduğu maddi güvence sayesinde kasko sigortasının çok sayıda kişi tarafından tercih edildiğinden bahsetmiştik. Eğer bu yıl aracınızın kaskosunu yaptırdıysanız fiyatlardaki artış dikkatinizi çekmiş olabilir. Veyahut aracınızın kaskosunu yaptırmayı planlıyorsanız bu alanda fiyatlarda artış olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu sorunun cevabı, geçtiğimiz süreçte kasko fiyatları konusunda ciddi bir artış gözlemlendiğidir. Önceki yıllara göre bu alanda fiyatlardaki artış oranı farklı kaynaklara göre değişken miktarlarda ifade edilir.

Kasko fiyatları neden arttı?

Her yıl yenilenen bir sigorta olması nedeniyle kasko fiyatlarındaki değişiklikler aracının kaskosunu her sene düzenli olarak yenileten kişiler için önemli bir konu olabilir. Eğer kasko fiyatları konusundaki özellikle son dönemlerde gerçekleşen artış dikkatinizi çekmişse bu artışın neden gerçekleştiğini merak ediyor olabilirsiniz. Temel olarak kasko sigortası fiyatlarındaki geçtiğimiz dönemlerdeki genel yükselişin nedeninin araç değerlerindeki artış olduğu söylenebilir. Yedek parça fiyatları ve işçilik masraflarını etkileyen enflasyon da bu alanda rol oynamış olabilir.

Daha uygun fiyata kasko yaptırmak için bu alanda farklı teklifleri incelemeyi unutmayın

Kasko fiyatları kayda değer bir seviyede artmış olsa da belirli risklere karşı bir maddi güvence olan bu sigortayı yaptırmak isteyebilirsiniz. Daha uygun fiyata kasko yaptırmak istiyorsanız hasarsızlık indirimi ve fiyatta düşüş sağlayabilecek gereksiz teminatları çıkarmak gibi seçenekleri gözden geçirebilirsiniz. Ayrıca bu alanda hesaplı fiyatlara ulaşmak için farklı fiyat tekliflerini inceleyebilir ve sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz seçeneği tercih edebilirsiniz.