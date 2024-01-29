Kasksız motosiklet kullanan belediye çalışanı kazada kurtulamadı

Kaza saat 20.00 civarında, Fahrettinpaşa Mahallesi 2300 sokak ile 2226 sokak kesişim noktasında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çeşme Belediyesi'nde çalışan olduğu öğrenilen Levent Parlak (44) kontrolündeki 35 BOT 692 plakalı motosiklet, hastane istikametinden merkez istikametine ilerlediği sırada yolun sağ tarafındaki ağaca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, motosiklet sürücüsü Levent Parlak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer yandan ilk incelemelerde, sürücü Levent Parlak'ın seyir halindeyken kask takmadığı tespit edilirken, talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinden sonra morga kaldırıldı.