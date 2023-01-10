10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kastamonu Tosya SYDV geçici işçi alacak

Kastamonu Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde geçici hasta bakım elemanı olarak istihdam etmek üzere 9 personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 08:07
Takip Et

Kastamonu Tosya SYDV geçici 9 personel alacak

Kastamonu Tosya SYDV geçici işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kastamonu Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici hasta bakım elemanı olmak üzere 9 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
*Tosya İlçesi Sınırlarında İkamet Ediyor Olmak
*18-50 yaş Aralığında Olmak (18 yaşını tamamlamış, 51 yaşından gün almamış olmak
*Yaşlıların evlerinin temizliğinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili engelinin bulunmaması (İşe alım aşamasında sağlık kurul raporu istenilecektir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Kimlik Fotokopisi
*Öğrenim Belgesi
*Adli Sicil Kaydı
*Varsa Sürücü Belgesi

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
2
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
3
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
4
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
5
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
6
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Soylu'nun oğlu teröristleri işe aldı denilen İBB şirketinin kiracısı oldu
﻿Farioli sonucu beğenmedi
7
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Çorum'da gece saatlerinde bir ev kurşunlandı
﻿Çorum'da gece saatlerinde bir ev kurşunlandı
﻿Çorum'da gece saatlerinde bir ev kurşunlandı
﻿Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Otoyolda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Kastamonu Tosya SYDV geçici işçi alacak
﻿Kastamonu Tosya SYDV geçici işçi alacak
﻿Kastamonu Tosya SYDV geçici işçi alacak
﻿İstanbul Tuz-Yap 225 işçi alacak
﻿İstanbul Tuz-Yap 225 işçi alacak
﻿İstanbul Tuz-Yap 225 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.