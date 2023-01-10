﻿Kastamonu Tosya SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kastamonu Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici hasta bakım elemanı olmak üzere 9 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
*Tosya İlçesi Sınırlarında İkamet Ediyor Olmak
*18-50 yaş Aralığında Olmak (18 yaşını tamamlamış, 51 yaşından gün almamış olmak
*Yaşlıların evlerinin temizliğinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili engelinin bulunmaması (İşe alım aşamasında sağlık kurul raporu istenilecektir.)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*Kimlik Fotokopisi
*Öğrenim Belgesi
*Adli Sicil Kaydı
*Varsa Sürücü Belgesi
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