﻿Kastamonu Tosya SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kastamonu Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici hasta bakım elemanı olmak üzere 9 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

*Tosya İlçesi Sınırlarında İkamet Ediyor Olmak

*18-50 yaş Aralığında Olmak (18 yaşını tamamlamış, 51 yaşından gün almamış olmak

*Yaşlıların evlerinin temizliğinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili engelinin bulunmaması (İşe alım aşamasında sağlık kurul raporu istenilecektir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Kimlik Fotokopisi

*Öğrenim Belgesi

*Adli Sicil Kaydı

*Varsa Sürücü Belgesi