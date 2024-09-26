Kastamonu Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’a 2 yıl 9 ay Hapis Cezası

Kastamonu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Kastamonu Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın hakkında yürütülen davada kararını verdi.

Mahkeme tutanaklarına göre, eski rektör Seyit Aydın, Kastamonu Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde, dönemin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı’nın üniversitede yapılan yolsuzluk, usulsüzlük ve kurumdaki organize illegal yapılanmayla ilgili savcılığa yaptığı suç duyurularından sonra, Daire Başkanını kurumdan uzaklaştırmak için mobbing uyguladı, onlarca haksız soruşturma açtı. Bu nedenle TCK 257/1, 43/1 ve 271/1 maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezası aldı.

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Ayrıca, Aydın’ın dönemin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanına görev ve yetkisini kötüye kullanarak onlarca disiplin cezası verdiği gerekçesiyle de 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Görevi kötüye kullanma suçunu zincirleme olarak işlediği için bu ceza 1/2 oranında artırılarak 2 yıl 3 ay hapis cezasına çıkarıldı.

Toplamda 2 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Aydın’ın cezaları, Yargıtay onayından sonra infaz edilecek. Mahkeme, cezaların ertelenmesine yer olmadığına hükmetti ve Yargıtay onayı sonrası infaz sürecinin başlayacağını belirtti.

Mahkeme ayrıca, TCK 53/1. maddesi gereğince, Aydın’ın belirli bir süre hak ve yetkilerini kullanmasının yasaklanmasına karar verdi.

Sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair kesin kanaat oluştuğuna dikkat çeken mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Aydın ve avukatlarının karara itiraz hakları bulunuyor ve bu itirazın Yargıtay tarafından değerlendirilmesinden sonra cezanın infazına başlanacak.

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Mahkeme, Aydın'ın ayrıca toplam 690,10 TL tutarında yargılama giderini ödemesine hükmetti.

DAVA SÜRECİ

Dönemin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Y.S.’nin üniversitede yapılan yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtecilik, organize suç örgütü oluşturma, FETÖ üyelerini koruyup kollama gibi suçlarla ilgili Kastamonu Başsavcılığına yaptığı suç duyuruları, savcılık tarafından görevsizlik kararıyla YÖK’e gönderildi. YÖK, bu suç duyuruları hakkında işlem yapmadı. Daire Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu'na da aynı belgeleri gönderdi.

YÖK, bu belgeleri tekrar aldıktan sonra bir teftiş ekibini Kastamonu Üniversitesi'ne gönderdi. YÖK müfettişleri, Kastamonu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tespit ettiği suçları doğruladı ve Rektör Seyit Aydın hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Ancak, YÖK Son Soruşturma Yetkili Kurulu, Aydın’ın men-i muhakemesine karar verdi. Dönemin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı, Danıştay’a itirazda bulundu. Danıştay, Aydın’ın suçlu olduğuna karar vererek Kastamonu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına hükmetti.