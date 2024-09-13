Pamukkale Üniversitesi'nde kriz büyüyor: Rektör Kutluhan’a istifa baskısı iddiaları

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın, yeniden göreve atanmak amacıyla üniversite genel sekreteri ve iki öğretim üyesine istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı iddiaları üniversitede tartışmalara neden oldu.

Son yıllarda yabancı öğrenci skandalı, rektör yardımcılarının istifaları ve öğrenci kayıt sildirme olaylarıyla gündeme gelen PAÜ, bu kez de mobbing iddialarıyla dikkat çekiyor.

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İSTİFA BASKISI

İddiaya göre, Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Tamer Ceylan’ın istifa etmesi için Rektör Kutluhan tarafından baskı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan

Üst düzey bir yetkilinin, Rektör Kutluhan'a görevden alınması gereken üç isim verdiği ve bu isimlerin Prof. Dr. Füsun Ardıç, Dr. Öncü Yanmaz Arpacı ve Genel Sekreter Tamer Ceylan olduğu öne sürüldü.

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Genel Sekreter Tamer Ceylan

Bu üç ismin görevden alınması durumunda Kutluhan’ın yeniden rektör olarak atanacağının ve YÖK'te devam eden "Yabancı Öğrenci Sınavı" skandalı soruşturmasından kurtulacağının vaat edildiği iddia edildi.

Rektör Kutluhan’ın, makamında gerçekleşen bir toplantıda, aralarında iki rektör yardımcısının da bulunduğu bir ortamda Genel Sekreter Tamer Ceylan’a "Ya görevden istifa edeceksin, ya emekliliğe ayrılacaksın, ya da başka bir göreve kaydırılmayı kabul edeceksin" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Ceylan’ın bu tehdit üzerine 10 Temmuz'da Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) şikayette bulunduğu iddia edildi.

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YÖK İNCELEME BAŞLATTI

Bu şikayet sonrasında YÖK'ün konuyla ilgili bir inceleme başlattığı ve olayın tanığı olan iki rektör yardımcısının ifadelerine başvurduğu belirtildi. Rektör yardımcılarının da bu olayları doğruladığı ve baskı iddialarını destekleyici beyanlarda bulunduğu ifade edildi.

Bu gelişmeler, üniversitede yönetim krizini derinleştirirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iddiaların araştırılması ve üniversite içindeki gergin atmosferin giderilmesi için YÖK’ün incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Üniversitenin yönetim kadrosundaki bu tür olaylar, akademik çevreler ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.