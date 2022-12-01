Kastamonu Üniversitesi personel alacak

Kamuilan'da yer alan ilana göre; Kastamonu Üniversitesi, bünyesinde Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 81 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi® ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

- Profesör, Doçent ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

3- (*) 2022-ÖÜ4-70 nolu ilanlara müracaat edecek adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili

maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

5- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

6- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

7- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

GEREKLİ BELGELER

1- KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi(2)

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Bkz.)

6- Adli Sicil Belgesi (Bkz.)

7- Yabancı Dil Belgesi (Varsa)

8- Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunu atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir. (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)

9- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezun Belgeleri, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi (Bkz.)

10- KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)

11- KYS-FRM-267-278 Profesör ve Doçent Kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(2)

12- Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD'ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)

Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora mezun belgeleri, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.

13- Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.) (Bkz.)

14- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için) (Bkz.)

15- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için) (Bkz.)

16- Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (Bkz.)

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

GEREKLİ BELGELER

1- KYS-FRM-263 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Müracaat Formu(3)

2- Özgeçmiş

3- Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Bkz.)

4- Lisans Transkripti (Bkz.)

5- Tecrübe Belgesi (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm belgesi, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)

5- Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için) (Bkz.)

6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin

GEREKLİ BELGELER

1- KYS-FRM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(3)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezun Belgesi (Bkz.)

4- Lisans Transkript Belgesi (Bkz.)

5- Yüksek Lisans Mezun Belgesi (Bkz.)

6- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Bkz.)

7- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Bkz. Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar

1 - 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

2- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli

çalıştırılacaktır.

3- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler" kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

6- Açıktan veya yeniden atanacaklar için arşiv araştırması yaptırılacaktır.

Muafiyet (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin)

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

(1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden "Yönergeler" başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://pdb. kastamonu. edu. tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden "Öğretim Üyesi ile İlgili Belgeler" başlığı altından temin edilebilir.

(3) https://pdb. kastamonu. edu. tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı ile İlgili Belgeler" başlığı altından temin edilebilir.