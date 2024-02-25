Kastamonu'da 10 köpeği uyuşturup araziye attılar

Kaynak: İHA
Kastamonu'da 10 köpeği uyuşturup araziye attılar
Kastamonu'nun Cide ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, uyuşturdukları 10 köpeği boş araziye attı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kemerli Mahallesi mevkisinde 10 köpek, bölgedeki boş araziye atıldı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpeği gören bir vatandaş, durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri sevk edilirken, köpekler, ölüme terk edilmiş halde bulundu.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKER HALDE BULUNDULAR

Köpeklerin nefes almakta güçlük çektikleri belirlenirken, yapılan incelemelerin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattığı öğrenildi.

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