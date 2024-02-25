Kastamonu'da 10 köpeği uyuşturup araziye attılar

Kastamonu'nun Cide ilçesi Kemerli Mahallesi mevkisinde 10 köpek, bölgedeki boş araziye atıldı.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpeği gören bir vatandaş, durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri sevk edilirken, köpekler, ölüme terk edilmiş halde bulundu.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKER HALDE BULUNDULAR

Köpeklerin nefes almakta güçlük çektikleri belirlenirken, yapılan incelemelerin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattığı öğrenildi.