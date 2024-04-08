Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Kaynak: Kastamonu Açıksöz
Kastamonu'da bugün Enderun usulü teravih namazı kılınacak
Uzmanların genel kabulüne göre 18. yy.'da Osmanlı sarayında ortaya çıkan Enderun Usulü Teravih adeti, bugün Kastamonu'da ihya edilecek.

Kastamonu ahalisi bu akşam Safalan Cami'nde kıldırılacak olan Enderun usulü teravih namazını bekliyor. Osmanlı döneminden beri özellikle Bursa ve İstanbul gibi payitahtlık yapmış şehirlerde aralıksız olarak devam eden Enderun usulü teravih namazı adeti Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ihya edilecek.

Enderun usulü teravih namazının ilk defa nerede ve nasıl kılındığı tam olarak bilinmese bile uzmanlar bunun Osmanlının 18. yy.'da yetiştirdiği büyük musiki üstadı Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye dayandırıyorlar.

Teravih namazının ardından Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerif ziyaret edilecek.

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