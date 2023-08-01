Kastamonu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kastamonu'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Merkez ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanağın ardından ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.
Kastamonu'da akşam saatlerinde sağanak ve dolunun etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle yumurta ve ceviz büyüklüğünde buz parçalarının yağdığı belirtildi.
Kastamonu'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Merkez ilçesine bağlı Başköy köyünde sağanağın ardından ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.