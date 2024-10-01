Kastamonu’da dev dalgalar sahili dövdü

Meteoroloji'nin fırtına ve kuvvetli sağanak tahmininde bulunarak "turuncu" kodla uyardığı Kastamonu'nun Cide ilçesinde dev dalgalar sahili dövdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz için yapılan fırtına ve kuvvetli sağanak tahmininin ardından Kastamonu'da okullar bugün tatil edilmişti. "Turuncu" kodla uyarılan Kastamonu'da fırtına etkili olmaya başladı. Cide ilçesinde akşam saatlerinden itibaren metrelerce yükselen dev dalgalar sahili dövmeye başladı. Dalgalar sebebiyle deniz suyu Cide-Bartın karayoluna taştı. Dalgaların etkisi ile taş ve kumlar yola sürüklendi. Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri yolda önlem alarak iş makineleri ile sürüklenen taş ve kumları temizlendi. Yolda trafik akışı ise kontrollü olarak sağlanıyor.