Kastamonu’da eşini vurdu, polislerle çatıştı

İHA'nın haberine göre; Polis ekiplerinin takibi sırasında çıkan çatışmada iki polis memuru yaralandı. Şüpheli ise yaralı olarak yakalandı.

Eşiyle tartıştı, tüfekle ateş etti

Olay, Merkez Mahallesi Kale Caddesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. H.S. isimli şüpheli, uzaklaştırma kararı olduğu halde caddede karşılaştığı eşi A.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.S., av tüfeğiyle eşine ateş etti. Eşi yaralanan H.S., olay yerinden kaçtı.

Polislerle çatıştı, yaralı yakalandı

Ağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. H.S., polis ekiplerinin takibi sırasında direnerek ateş açtı. Çatışmada iki polis memuru kurşunların hedefi oldu ve yaralandı. Şüpheli H.S. ise yaralı olarak gözaltına alındı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan A.S. ve iki polis memuru, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, polis memurlarının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralanan şüpheli H.S. ise suç aletiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.