Kastamonu'da geyik avcılarına rekor ceza

Kaynak: DHA
Kastamonu'da geyik avcılarına rekor ceza

Kastamonu'da yasa dışı geyik avlayan 5 şüpheliye 443 bin 426 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da yasa dışı geyik avlayan 5 şüpheliye 443 bin 426 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz avlandıkları ihbar edilen N.G., S.K., M.M., N.Ç. ve M.D.'nin Subaşı köyü Kütüklü Tarla mevkisindeki adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 geyik kafası ve 1 geyik postu ile 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılmış sucuk, 5 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi. Geyik kafası ve postu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 5 şüpheliye 443 bin 426 TL idari para cezası uygulandı.

Son Haberler
Galatasaray’ı sevindirecek Osimhen kararı: Sezon sonuna kadar…
Galatasaray’ı sevindirecek Osimhen kararı: Sezon sonuna kadar…
Sadece SGK emeklileri yararlanacak! Özel uygulama hayata geçirildi
Sadece SGK emeklileri yararlanacak! Özel uygulama hayata geçirildi
Paul Pogba hangi takımda forma giymek istediğini açıkladı
Paul Pogba hangi takımda forma giymek istediğini açıkladı
İnanması zor bir olay! Baza üzerine düştü öldü
İnanması zor bir olay! Baza üzerine düştü öldü
Bursa’da tefeci çetesi çökertildi
Bursa’da tefeci çetesi çökertildi