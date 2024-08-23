Kastamonu’da kaçakçı tütüncülere operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da kaçakçı tütüncülere operasyon

Kastamonu'da jandarma ekiplerinin düzenlediği bir operasyonda, binlerce makaron ele geçirildi ve olayla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçı tütüncülere operasyon

Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, İnebolu ilçesinde yaşayan H.K. adlı şahsın, kargo ile temin ettiği kaçak tütünleri makaronlara doldurup sattığı belirlendi.

Şüphelinin evine ve aracına yapılan aramalarda, 113 kilo 478 gram kıyılmış tütün, 213 bin 350 adet boş makaron, 5 bin 150 adet dolu makaron, 45 makaron doldurma aparatı ve bir elektronik terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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