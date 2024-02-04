Kastamonu'da Otomobil Bariyerlere Asılı Kaldı

Kaza D100 Karayolunda Meydana Geldi

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde, 3 Şubat 2024 Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 60 AAF 294 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 90 metre sürüklenerek refüjdeki iki bariyerin arasında asılı kaldı.

2 Kişi Yaralandı

Kazada sürücü F.K. (41) ve araçta bulunan Z.K. (12) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede Tedavi Altında

Yaralılardan F.K.'nin durumunun stabil olduğu, Z.K.'nin ise tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.