Kastamonu’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu-Araç karayolunda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 53 DA 036 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile M.Ş.D. yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleler sonrasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.