Kastamonu’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralanırken, kazaya dair inceleme başlatıldı.

Kastamonu-Araç karayolunda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 53 DA 036 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile M.Ş.D. yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleler sonrasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

aw267550-01.jpg

Son Haberler
Teknoloji devi binlerce kişiyi işten çıkaracak Teknoloji
Teknoloji devi binlerce kişiyi işten çıkaracak
Adana’daki suç örgütü çökertildi Gündem
Adana’daki suç örgütü çökertildi
Bugün kimin maçı var? 15 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 15 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
Yediğiniz an kabus başlıyor. Büyük tehlike ortaya çıktı Sağlık
Yediğiniz an kabus başlıyor. Büyük tehlike ortaya çıktı
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı. 100 bin TL cezası var Ekonomi
Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı. 100 bin TL cezası var
Altında son durum ne? Ekonomi
Altında son durum ne?