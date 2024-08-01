Kastamonu'nda sokak ortasında çatışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'nda sokak ortasında çatışma

Korku dolu anlar, sokak ortasında etrafa ateş açtı: 2 yaralı

Şehre dehşeti yaşattılar

Kastamonu'da sokak ortasında tabanca ile etrafa ateş açan bir şahıs, iki kişiyi yaraladı. Saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun İnönü Mahallesi'nde bulunan Afşin Bey Sokağı'nda korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında tabanca ile etrafa ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayrıca, saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı değerlendiriliyor.

Güvenlik güçleri, olay yerine intikal ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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