Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda ölü bulundu

37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında, Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında bulundu, cesedi ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta tespit edildi. Yapılan incelemede Eymür'ün silahla vurulduğu belirlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, M.B. Araç ilçesinden taksiye bindiği ve cinayeti işlediği belirlenerek gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinde, M.B'nin taksiye binerek uzaklaştığı kaydedildi.

Eymür'ün cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Araç ilçesine getirildi. Cenaze, Veznedar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alınören köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.