Kastamonu’da uyuşturucu operasyon

Kaynak: İHA
Kastamonu’da uyuşturucu operasyon

Kastamonu’da evinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada; 547,93 gram bonzai ham maddesi, 2,92 gram metamfetamin, 62,27 gram kannabinoid, 12 adet sentetik ecza hapı, 0,76 gram kenevir tohumu, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 26 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 adet cam düzenek bulundu.

Olayla ilgili olarak yakalanan kişi gözaltına alındı ve sonrasında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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