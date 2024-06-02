2 Araç çarpışarak hurdaya dönüştü: 2’si ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA
2 Araç çarpışarak hurdaya dönüştü: 2’si ağır 5 yaralı

Kastamonu-Daday yol güzergahında yaşanan trafik kazası, bir Tofaş marka otomobilin ağır hasar alması ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu yakınlarında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, Satı Dolapçı'nın kullandığı 37 SD 103 plakalı Ford hafif ticari araç, kimliği henüz tespit edilemeyen bir sürücünün yönetimindeki 37 LD 416 plakalı Tofaş otomobille çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından kontrolden çıkan hafif ticari araç, yolun kenarına savruldu; Tofaş otomobil ise tamamen kullanılamaz duruma geldi. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü, araçta bulunan Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı ile Tofaş otomobilindeki Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

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İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen bu elim kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi. Olay yerine derhal sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin, Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak'ın durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan Kastamonu-Daday Karayolu, incelemelerin tamamlanmasının ardından tekrar açıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı.

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