Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalandılar

Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Daday, Araç ve Tosya ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini engellemek amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli sonuçlar elde etti.

Tosya ilçesinde H.Y.S. adlı şahsın evinde yapılan aramada kenevir bitkisi ve 631 gram esrar ele geçirildi.

Daday ilçesinde durdurulan bir araçta bulunan Ö.K. ve S.B. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet tabanca fişeği ve sentetik ecza hapı bulundu.

Araç ilçesinde ise K.K., O.D. ve S.A. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta 58 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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