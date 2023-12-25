Kastamonu’da yurttaşlar vahşete tepki gösterdi

Kaynak: İHA
Kastamonu’da yurttaşlar vahşete tepki gösterdi
Kastamonu’da bir apartman dairesinde vahşice öldürülen kedi için hayvanseverler yürüyüş yaptı.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Üstün Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde bir kedi vahşice öldürüldü. Bu olay üzerine hayvanseverler, şüpheli şahsın bulunması için suç duyurusunda bulundu ve ardından olayı protesto etti. Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan bir kafenin önünde toplanan hayvanseverler, ellerindeki pankartlarla olayın yaşandığı apartmanın önüne kadar yürüdü.

Toplanan hayvanseverler adına konuşma yapan Buket Çiğdem Torlak şunları söyledi:

“Bugün burada onurlu mücadele için bir araya gelen herkese çok teşekkür ederim. Sadece kendi hayvanlarını değil, sadece kendi çocuklarını değil, ailesini değil, sadece kendi ve içinde kısılıp kaldığı o dünyasını değil büyük fedakarlıkla içinde bulunduğu asıl dünyanın değerini bilen bu altın ve yüce gönüllü insanlarla bir arada olduğum için çok mutluyum.

Birçok kez yaşadığımız gibi dün yaşamış olduğumuz çok elim bir olayı, minicik bir kedimizin hunharca, zalimce, vahşice, söylemekten utanç duyduğumuz insan eliyle katledilmesi olayını yüreğimiz yanarak kınamak, kamuoyumuzla paylaşmak ve böylece bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmasını önleyebilmek adına dostlarımızla bir araya geldik. Bütün hayvanlar savunmasızdır.

Her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha yineliyoruz ki yaşam hakları evrensel bir kavramdır ve bütün canlılara aittir. Bu dünya sadece insanlara ait olmayıp, insanıyla, hayvanıyla, bitkisi ile doğası ile bir bütündür. Burada bütün bunları gözeterek ve her birisini koruyarak hoşgörü, empati duygularıyla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Kaldı ki dün katledilen yavrumuz gibi diğer bütün hayvanlar savunmasız olup, toplumun en zayıf bileşenleridir"

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