Kastamonu’daki 'kesik baş' cinayetinde flaş gelişme

Kaynak: İHA
Kastamonu’daki 'kesik baş' cinayetinde flaş gelişme
Kastamonu’daki 'kesik baş' cinayetinde gözaltına alınan 3 zanlının adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Kastamonu'da bir sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulunması üzerine, olayla bağlantılı olduğu düşünülen üç kişi gözaltına alındı ve adliyeye götürüldü.

Bu vaka, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun Dere köyü civarında gerçekleşti.

Terk edilmiş bir araçta yapılan incelemeler sonucunda, sulama kanalında kesik başlı bir ceset keşfedildi.

Araştırmalar, cesedin dört gün önce kaybolan ve İğdir köyünde yaşayan 48 yaşındaki Adem Yeşilgil'e ait olduğunu ortaya çıkardı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri Ş.K., N.K. ve E.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

İfadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, güvenlik tedbirleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince taşınan delil kutularıyla birlikte adliyeye getirildi.

Bu arada, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve asayiş birlikleri, cesedin bulunduğu bölgede ve çevredeki tarlalarda, kayıp baş bölgesini bulmak için arama çalışmalarına devam ediyorlar.

aw198559-05.jpg

aw198559-04.jpg

aw198559-03.jpg

aw198559-02.jpg

aw198559-01.jpg

İlgili Haberler
Kastamonu'da tüyler ürperten olay: Başı kesilmiş ceset bulundu
Son Haberler
A Milli Takım 3. kez Avrupa Şampiyonluğu istiyor Spor
A Milli Takım 3. kez Avrupa Şampiyonluğu istiyor
Son dakika... Özgür Özel'den çok konuşulacak adaylık açıklaması Gündem
Son dakika... Özgür Özel'den çok konuşulacak adaylık açıklaması
Özgür Özel Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme Gündem
Özgür Özel Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme
Türkeş'ten Mücahit Birinci'ye zehir zemberek sözler: AKP'liyim diyor eşeliyorsun FETÖ'cü çıkıyor Gündem
Türkeş'ten Mücahit Birinci'ye zehir zemberek sözler: AKP'liyim diyor eşeliyorsun FETÖ'cü çıkıyor
Rusya, İngiltere ve Fransa'yı tehdit etti: Vururuz Dünya
Rusya, İngiltere ve Fransa'yı tehdit etti: Vururuz
İsmail Kartal Fenerbahçeli yıldızı çıldırttı. Öyle bir şey yaptı ki Samadıra inledi Spor
İsmail Kartal Fenerbahçeli yıldızı çıldırttı. Öyle bir şey yaptı ki Samadıra inledi
Eskişehir'de hırsızlar güneş enerjisiyle sulama sistemini hedef aldı Yerel Haberler
Eskişehir'de hırsızlar güneş enerjisiyle sulama sistemini hedef aldı