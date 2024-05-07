Kastamonu’daki 'kesik baş' cinayetinde flaş gelişme

Kastamonu'da bir sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulunması üzerine, olayla bağlantılı olduğu düşünülen üç kişi gözaltına alındı ve adliyeye götürüldü.

Bu vaka, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun Dere köyü civarında gerçekleşti.

Terk edilmiş bir araçta yapılan incelemeler sonucunda, sulama kanalında kesik başlı bir ceset keşfedildi.

Araştırmalar, cesedin dört gün önce kaybolan ve İğdir köyünde yaşayan 48 yaşındaki Adem Yeşilgil'e ait olduğunu ortaya çıkardı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri Ş.K., N.K. ve E.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

İfadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, güvenlik tedbirleri altında Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince taşınan delil kutularıyla birlikte adliyeye getirildi.

Bu arada, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve asayiş birlikleri, cesedin bulunduğu bölgede ve çevredeki tarlalarda, kayıp baş bölgesini bulmak için arama çalışmalarına devam ediyorlar.