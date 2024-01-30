Katarakt cerrahisinde akıllı lens

Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, göz hastalıkları uzmanı olarak, son zamanlarda ilgi gören akıllı lensler konusunda bilgi verdi. Hacıağaoğlu, akıllı lens olarak da adlandırılan bu lenslerin çoklu odaklı olduğunu belirterek, “Bu lenslerin tasarımı ve odak sayısı sayesinde; yakın, orta ve uzak mesafeleri net görebilmektedir. Ameliyat sonrası gözlüğe ihtiyaç duymadan yaşamak isteyen hastalar için çok tercih edilen bir yöntemdir” dedi.

“TEKNOLOJİ ÇAĞI GÖRME PROBLEMLERİNİ ARTTIRIYOR”

Akıllı lenslerin özellikle katarakt hastalarına büyük fayda sağladığını ifade eden Hacıağaoğlu, şöyle devam etti:

“Katarakt; göz merceğinin arkasında bulunan ve göz bebeği ile aynı renkte olan göz merceğinin şeffaflığını yitirmesi olarak bilinir. Bu durumun tek çözümü cerrahi müdahaledir. Katarakt cerrahisinde en modern ve yaygın yöntem, kataraktın fakoemülsifikasyon tekniği ile yaklaşık 2mm’lik küçük bir kesi ile çıkarılması ve yerine suni mercek takılmasıdır. Bu ameliyatta çoklu odaklı mercek kullanılırsa hasta ömür boyu gözlüksüz bir yaşam sürebilir. Gözümüzde doğuştan gelen ve esnek olan doğal lensimiz genelde 40-45 yaşından sonra esnekliğini kaybeder ve yakına odaklanmakta zorlanır. Bu duruma presbiyopi denir. Teknolojinin hayatımızın her alanında olduğu bu dönemde yakın görüşte sorun yaşayan hastalar bir çözüm arar. Bu noktada akıllı lensler iyi bir seçenek olabilir. Bu lensleri kullanacak hastaların tüm kontrolleri operasyon öncesi yapılır. Hastanın diyabetik retinopati, yaşa bağlı maküla hastalığı, glokom, keratokonus gibi başka bir göz hastalığı olup olmadığı kontrol edilir.”

“ÖMÜR BOYU NET GÖRÜŞ FAYDASI”

Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, operasyonun ağrısız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Gözler damla ile uyuşturulur. Operasyon esnasında hasta acı veya ağrı hissetmez. Gerektiğinde sedasyon veya genel anestezi uygulanabilir. Göz içindeki esnekliğini kaybetmiş doğal lens çıkarılır ve yerine çoklu odaklı göz içi lens konulur. Normal bir işlem yaklaşık 10-15 dakika sürer. İki gözün operasyonları farklı günlerde yapılır. Hastalarımızın gözü operasyon günü bandajla kapatılır, ertesi gün kontrolde açılır. Hastalarımız ertesi gün yakın, orta ve uzak mesafeleri görür, günlük hayatlarına devam edebilir. Rutin ve sorunsuz geçen bir cerrahi sonrası bu lensler göz içinde ömür boyu kalır. Çıkarılıp takılması mümkün değildir. Kullanılan lens malzemesi göz içinde ömür boyu değişmez, değiştirilmesine gerek yoktur. Akıllı lensler, operasyon sonrası ilk dönemde hastalarda bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Bu rahatsızlıklar arasında ışığa karşı hassasiyet, ışıklarda parlamalar, yansımalar olabilir. Bu hassasiyet genellikle ilk dönemde görülür ve hasta uyumu olarak adlandırdığımız nöroadaptasyon sonrasında birkaç ay içinde azalır veya geçer.”