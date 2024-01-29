O sebze kan şekeri kalkanı

Diyabet, dünya genelinde giderek yaygınlaşan ve birçok sağlık sorununa yol açan ciddi bir hastalık. Ancak doğru beslenme ve yaşam tarzı ile bu hastalığın etkileri azaltılabilir.

Bilim insanları, diyabetli hastalarda kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir sebze keşfetti. Bu sebze, insülin direncine karşı koruyucu bir etkiye sahip ve tüketimden sadece 4 saat sonra kan şekerini önemli ölçüde düşürüyor. Peki bu mucize sebze hangisi?

Diyabetli hastalarda kan şekerini düşürmeye yardımcı olan sebze, soğandır. Soğan, içerdiği kuersetin ve kükürt bileşikleri sayesinde, kan şekerini düzenleyen hormon olan insülinin salgılanmasını ve etkinliğini artırıyor.

Ayrıca soğan, antioksidan ve antienflamatuar özellikleri ile kolesterol seviyelerini iyileştiriyor, yüksek tansiyonu düşürüyor ve kalp damar sağlığını koruyor. Bu etkiler, çeşitli bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Yayınlanan bir çalışmada, tip 1 diyabetli hastalarda soğan tüketiminin kan şekeri düzeylerinde önemli düşüşler sağladığı gözlemlenmiştir. Tip 2 diyabetli hastalarda ise, soğan tüketiminden 4 saat sonra kan şekerinde 40 mg/dl’lik bir azalma tespit edilmiştir.

Sunulan başka bir çalışmada ise, kan şekerinde yüzde 50’lik bir azalma rapor edilmiş, soğanın diyabet hastalarının tedavisinde bir kullanım potansiyeline sahip olduğu açıklandı.

Soğanın kan şekerini düşürmeden sorumlu bileşiklerin, anti-diyabetik özelliklere sahip olan kuersetin ve kükürt bileşikleri olduğu düşünülmekte.

SOĞANIN YARARLARI BUNLARLA MI SINIRLI?

Soğan, aynı zamanda damarların iltihaplanmasından sertleşmesine kadar birçok farklı kötü etkiye karşı önlem olabilir. Ayrıca bu sorunları yaşayan insanların da bu etkilerden faydalanabileceği düşünülmektedir. Soğan, kalp hastalıklarının, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların önlenmesinde en güçlü adaylardan biri haline gelmiş.