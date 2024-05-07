Katil bakanın yargılanmasına başlandı

Düğünden kısa bir süre sonra karşı saldırgan bir tavır takındığı hatta eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Bishimbayev, eşi Saltanat'la gittiği bir restoranda herkesin içinde kavga etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ayakta zor duracak kadar sarhoş olan Bishimbayev, tartıtığı eşini bir anda dövmeye başladı. Kimsenin karışmadığı kavgada genç kadın bir kaç saat boyunca öldüresiye dayak yedikten sonra oracıkta öldü. İhbar üzerine olay mahalline gelen polis eski bakanı tutukladı.

Bishimbayev, mahkemedeki savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti ve karşı tarafın avukatları tarafından öne sürülen "kasten ve zalimce işlenen cinayet ve işkence" isnadının "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" olarak yeniden sınıflandırılması talebinde bulundu.

Yaşanan bu olay, ev içi şiddet konusunu Kazakistan gündemine taşıdı. Kamuoyu, eski bakanın hafif bir ceza almasından endişe duyuyor.

Bishimbayev'in yanı sıra, cinayetin gerçekleştiği başkent Gastrocenter'ın yöneticisi olan akrabası Bakhytzhan Baizhanov ise "ciddi bir suçu gizleme" ve "suçu bildirmeme" suçlarıyla yargılanıyorr. İddiaya göre Bishimbayev'in ricası üzerine Baizhanov, tüm güvenlik kamerası kayıtlarını silerek dellileri yok etti.

Ölümle sonuçlanan kavgaya, Saltanat'ın ayrılma isteğini söylemesi ve kocasına değerli hediyelerini geri vermeye başlamasının neden olduğu bildirildi. Talihsiz kadın, kocasının kendisine vurmaya başladığı ilk anlarda kaçarak tuvalete saklandı. Bishimbayev ise tuvaletin kapısını kırarak içeri girdi ve kadını dövmeye devam etti. Genç kadın kafasına aldığı ölümcül darbelerden sonra olay yerinde hayatını kaybetti.

Bishimbayev'in müebbet hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.