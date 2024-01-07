Kocası tarafından demir çubukla darbedildiği iddia edilen kadın öldü

Kaynak: AA
Kocası tarafından demir çubukla darbedildiği iddia edilen kadın öldü
Mersin Tarsus'ta kocasının demir çubukla darbettiği iddia edilen kadın öldü.

Bolatlı Mahallesi'ndeki müstakil evde M.B'nin (45), karısı Serap B'yi (46) darbettiği şikayeti üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi gönderildi.

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Konuta giren ekipler, başına demir çubukla vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirtildi.
İncelemeden sonra 3 çocuk annesinin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Evden 5 yaşındaki torununu yanına alarak kaçan zanlının, çocuğu Yenice Mahallesi'ndeki bir yakınına bıraktığı ortaya çıktı.

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Gasp ve cinayet suçlarından hükümlü olduğu, geçen yıl da tahliye edildiği açıklanan M.B'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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