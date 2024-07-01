Katliam gibi kaza. 25 ölü 53 yaralı

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Labaran, yaptığı açıklamada, Kano şehrindek Dangwaro pazarından alınan büyükbaş hayvanların yanında yolcu taşıyan TIR'ın, seyir halindeki otomobille hızla çarpıştığını ifade etti.
25 ÖLÜ, 53 YARALI
Labaran, yaşanan kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin yaralandığını belirtti.
Tedavi altına alınan kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğunu duyuran Labaran, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu açıkladı.
Labaran, güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığını ifade etti.