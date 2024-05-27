Katliam gibi kazada ölen 8 kişinin cenazesi Diyarbakır’da

Düzenleme: Kaynak: İHA
Katliam gibi kazada ölen 8 kişinin cenazesi Diyarbakır’da

Mersin-Adana Otoyolu'nda meydana gelen ve bir otobüsün de dahil olduğu dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren on kişiden sekizinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a getirilerek toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket ederek Diyarbakır-İstanbul güzergahında seyahat eden 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi ve karşı şeride geçti. Kazaya pikap, kamyon ve otomobilin de karışması sonucu on kişi hayatını kaybetti, otuz dokuz kişi yaralandı.

Kazada vefat eden Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet ve Mehmet Kaplan isimli vatandaşların cenazeleri, otopsi sonrası memleketleri olan Diyarbakır'a nakledildi. Cenazeler, aileleri ve yakınları tarafından Diyarbakır merkez ile Kocaköy, Hani ve Hazro ilçelerindeki mezarlıklarda hüzünle defnedildi. Ayrıca, kazada yaşamını yitirenlerden 29 yaşındaki Ozan Kılıç'ın Diyarbakır'da bir özel şirkette makine mühendisi olarak çalıştığı ve eğitim amacıyla İstanbul'a seyahat ettiği bilgisi alındı.

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