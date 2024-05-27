Diyarbakır’daki feci kazada ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lice ilçesi Ziyaret Mahallesi Fis Ovası bölgesinde, Medeni Çelik'in kullandığı 23 ACJ 349 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Medeni Çelik, Orhan Çelik ve Hayriye Çelik yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralılardan Orhan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.