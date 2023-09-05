Katmerci ailesinin veliahtı denizde ölü bulundu. İş dünyasını sarsan haber

Halk TV ve Sabah'ta yer alan bilgilere göre, İstanbul Ahırkapı açıklarında balık avlayan balıkçılar önceki gün sabah saatlerinde denizde bir ceset görünce polise haber verdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, bir bacağı kırık olan cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürdü.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin ünlü iş insanı Yılmaz Katmerci’nin oğlu Orbay Katmerci’ye (49) ait olduğunu belirledi. Cesedin bulunmasından bir gün önce Orbay Katmerci’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdiği tespit edildi.

ADINI BÖYLE DUYURDU

Orbay Katmerci, bundan 24 yıl önce turizm, insaat, mermer, gida ve tıp alanında yatırımlarıyla tanınan babası Yılmaz Katmerci'nin 37 yıllık eşi Necla Katmerci'ye açtığı boşanma davasında gündem olmuştu. Orbay Katmerci, babasının annesi ve kendisini 20 milyon dolarlık malikaneden attırmak istediğini öne sürerek annesiyle birlikte babasına uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Babasının tehdit iddiaları üzerine malikanenin kapısının arkasına kalas koymalarıyla da gündem olan Orbay Katmerci'nin anne ve babası 2010 yılında boşanmışlardı. Mahkeme işinsanını 3 milyon TL tazminat ve aylık 20 bin TL 'yoksulluk' nafakası ödemeye mahkum etmişti.

1985 yılında kurulan, 2010 yılında halka açılan Katmerci Şirketi, araç üstü ekipman üretiminde Ford, BMC, Hyundai, Isuzu, Iveco, MAN, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Scania, Volvo gibi kamyon üreticisi dünya otomotiv devlerinin üst yapı sağlayıcısı ve çözüm ortağı durumunda. Katmerci ailesi 2010 yılından itibaren savunma sektörünü de faaliyet alanlarına dahil etti.

30 YILLIK ŞİRKET TOMA’NIN DA ÜRETİCİSİ

Katmerciler, araç üstü ekipman üretimi konusunda Türkiye’nin en büyük ilk 5 firmasından biri konumunda. İzmir merkezli şirket 1985 yılında kuruldu. 2010 yılından itibaren, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için TOMA üretimi de yapan şirket, yurtiçi firmaların yanı sıra yurtdışı için de üretim yapıyor. Katmercileri Araç Üstü ekipman AŞ hisseleri de Borsa İstanbul’da işlem görüyor.

ORBAY KATMERCİ KİMDİR?

Orbay Katmerci, 1974 yılında Gaziantep'te doğdu. Yılmaz Katmerci ve Necla Katmerci'nin oğludur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, babasının sahibi olduğu Katmerciler Holding'de çalışmaya başladı.

Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2010 yılında holdingin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Orbay Katmerci, holdingin inşaat, turizm, mermer, gıda ve tıp gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerinde görev aldı. Holdingin yurtdışı yatırımlarını da yönetti.