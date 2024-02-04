Kavga eden iki çocuk birbirini bıçakladı

Kaynak: İHA
Kavga eden iki çocuk birbirini bıçakladı
Zonguldak Ereğli’de 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk, kavga etti ve birbirlerine bıçakla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde yaşandı. 17 yaşındaki M.E.G. ile 14 yaşındaki B.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre M.E.G., B.V.'yi bıçakladı. Bunun üzerine B.V. de M.E.G.'yi sırtından bıçakladı. İki çocuğun yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. B.V., Ereğli Devlet Hastanesi'ne, M.E.G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. M.E.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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