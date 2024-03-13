Kavga ettikleri husumetlilerinin evine ateş açıp 2 kişiyi vurdular

Kaynak: DHA
Kavga ettikleri husumetlilerinin evine ateş açıp 2 kişiyi vurdular
Bursa’da husumetlisi S.T. (24) ile tartışıp evine silahla ateş eden 2 kişi,yakınları Eda T. (27) ile Fadime E.’yi (43) yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kişiler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda, S.Ç. ile B.Ç., para meselesi yüzünden husumetli oldukları S.T.'yi cep telefonu ile arayıp konuşmak istediklerini belirtti. Buluşmak için sözleşen taraflar, S.T.'nin Yenimahalle'deki evinin önünde bir araya geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, S.T. giriş kattaki evlerine kaçtı.

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EVİNE RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Bunun üzerine S.Ç. ile B.Ç. S.T. nin evine rastgele ateş etti. Bu esnada evde bulunan S.T.’nin yakınları Eda T. ile Fadime E. yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheliler ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç. ile B.Ç. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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